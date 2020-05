“Iremos avaliar e analisar, perceber junto das respetivas Administrações Regionais de Saúde se há alguma fundamentação e corrigir”, disse o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que falava aos jornalistas na conferência de imprensa diária de balanço sobre a pandemia de COVID-19 em Portugal.

A OE denunciou hoje que enfermeiros que foram infetados no trabalho com COVID-19 estão a ser confrontados com “cortes significativos” ou mesmo ausência de vencimento, exigindo “medidas urgentes” ao Governo.

Em comunicado, esta estrutura diz que foi confrontada, nas últimas 24 horas, “com uma situação inadmissível, que não pode deixar de repudiar e denunciar, exigindo medidas urgentes ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Trabalho”.

“Enfermeiros de todo o país, que foram infetados com a COVID-19 no exercício de funções, foram confrontados com a ausência de remuneração ou cortes significativos”, adianta.

António Lacerda Sales disse que “não ter conhecimento dessa situação”, mas sublinhou que após a apurar, se vier a justificar-se, será corrigida.