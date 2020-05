O México ultrapassou as 50 mil infeções e registou 5.332 mortos desde o início da pandemia da covid-19, informaram, na segunda-feira, as autoridades de Saúde do país.

Segundo os dados oficiais, nas últimas 24 horas o país registou 2.414 novos casos, elevando o total de contágios para 51.633, mais 4,9% do que o registado na véspera, indicou o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell. "Continuamos com uma transmissão muito ativa, que dura há já algumas semanas", disse o responsável em conferência de imprensa. O México registou também mais 155 mortos que no dia anterior, fazendo subir o total de óbitos para 5.332, numa altura em que os resultados laboratoriais de 656 mortes consideradas suspeitas ainda não são conhecidos. A Cidade do México é a localidade onde os hospitais registaram a maior taxa de ocupação, com 77% das camas reservadas para doentes com covid-19 ocupadas e 66% nas unidades de cuidados intensivos. Na segunda-feira, o Governo mexicano lançou um plano de recuperação económica, com um programa piloto para mais de 300 municípios sem infeções, e começou a preparar a retoma de atividades em alguns setores da economia. Continuar a ler O México, que há vários dias ultrapassa os 2.000 novos casos de infeções, permanecerá em confinamento até 30 de maio, devendo iniciar a reabertura faseada de alguns setores a partir 01 de junho. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 316.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.