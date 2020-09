No total, o México registou 65.241 mortos e 606.036 contágios desde o início da pandemia.

Só nas últimas 24 horas foram diagnosticadas 6.476 novas infeções e 827 pessoas morreram.

O país é oficialmente o terceiro do mundo com mais mortes por covid-19, superado apenas pelos Estados Unidos e pelo Brasil.

O México ocupa o oitavo lugar no mundo em casos confirmados, superado apenas Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia, Peru, África do Sul e Colômbia, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.