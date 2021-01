Trata-se de um viajante de 56 anos proveniente de Amesterdão, a capital holandesa, que chegou à Cidade do México em 28 de dezembro, informou o diretor de Epidemiologia mexicano, José Luis Alomía, em conferência de imprensa.

O doente foi hospitalizado em 04 de janeiro, estando numa unidade de cuidados intensivos, informou a mesma fonte.

As autoridades mexicanas identificaram já duas pessoas com sintomas e 31 assintomáticas relacionadas com este caso, estando 12 em análise.

Desde o início da pandemia, o México contabilizou 133.706 mortes e 1.534.039 infeções.

O México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, depois de Estados Unidos, Brasil e Índia, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

O país iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro, tendo já vacinado mais de 81 mil trabalhadores do setor da saúde.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.926.570 mortos resultantes de mais de 89 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.