Desde o início da pandemia, o México contabilizou 149.614 mortos e 1.763.219 contágios.

O país continua a ser o quarto no mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

O México é também o 13.º país do mundo em número de infetados.

Desde o início do plano de vacinação, em 24 de dezembro, as autoridades mexicanas já administraram 629.626 doses da vacina do laboratório Pfizer, sobretudo ao pessoal de saúde.

No domingo, o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de 67 anos, anunciou estar infetado e sob “tratamento médico”, apesar de ter sintomas ligeiros.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.121.070 mortos resultantes de mais de 98,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.