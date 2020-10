O México registou na terça-feira mais 471 mortos e 4.828 infetados com o novo coronavírus do que no dia anterior, quando foi aplicado um novo critério de contagem oficial.

De acordo com o Ministério da Saúde mexicano, o país contou 82.348 óbitos e 794.608 infetados desde o início da pandemia. O diretor de Epidemiologia, José Luís Alomía, disse já terem sido testadas, até agora, 2.021.255 pessoas. Dos 794.608 casos da doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, cerca de 97% foram confirmados por análise laboratorial e os restantes 25.050 por parecer e por associação epidemiológica, em que há contacto com um infetado ou um morto, acrescentou o responsável, numa referência à nova metodologia agora aplicada no país. A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia. O México é o quarto país do mundo em número de mortes por covid-19, atrás dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia, e é o sétimo em número de casos. A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e quarenta e cinco mil mortos e mais de 35,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram