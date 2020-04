Esta é uma das conclusões, "e talvez a mais preocupante", do estudo, destacou em comunicado Mauro Paulino, psicólogo clínico e forense, coordenador da Mind e um dos responsáveis da investigação, que também contou com a colaboração do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade Autónoma de Lisboa e do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro.

Através de um questionário ‘online', que esteve disponível durante três dias (entre 24 e 27 de março), ou seja, três semanas após terem sido confirmados os dois primeiros casos em Portugal e oito dias após a primeira morte por causa do novo coronavírus, foram obtidas 10.529 participações, com uma média de idades de 31,3 anos, e na sua maioria mulheres (8.785, correspondentes a 83,4% do total).

Mauro Paulino sublinhou que este trabalho contou com "uma das mais expressivas amostras, inclusive internacionalmente, sobre os danos psicológicos imediatos da COVID-19 sobre a população em geral", tendo como objetivo avaliar o impacto psicológico imediato da pandemia de COVID-19 na sua fase inicial, bem como a sintomatologia de ansiedade, depressão e ‘stress’ entre os portugueses.

"Agora, é possível pronunciarmo-nos com base em dados rigorosos e nacionais", assinalou o psicólogo Rodrigo Dumas-Diniz, também responsável da investigação.

Os resultados obtidos permitem identificar vários fatores de risco, "mostrando que é necessária uma atenção especial para as mulheres, os desempregados, os que têm menos escolaridade, os que vivem em zonas rurais e os que experienciaram sintomas de gripe ou doenças crónicas", lê-se no comunicado.