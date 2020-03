"Diferentes países têm uma compreensão diferente de como combater o vírus, mas devemos compartilhar experiências. Lutamos com o mesmo objetivo. Esta é uma epidemia e nenhum país está seguro", alertou.

A China, que já declarou que o pico das transmissões chegou ao fim, deve "permanecer alerta", especialmente para casos importados de outros países, segundo Zhong.

"Na China temos agora que trabalhar na prevenção, pois tentamos voltar ao trabalho e à produção", disse.

"Conseguimos reverter o pico da epidemia graças ao que fizemos em Hubei. Se não o fizéssemos, a situação seria muito diferente agora", indicou.

Quinze cidades da província de Hubei foram colocadas sob quarentena, com entradas e saídas bloqueadas.

O médico apontou ainda que, de acordo com os dados, a taxa média de mortalidade do vírus está entre 1% e 2% dos infetados.

A Comissão Nacional de Saúde da China informou que ao início do dia de hoje (16:00 de terça-feira, em Lisboa), o país somava 3.237 mortes entre as 80.894 infeções detetadas desde o início do surto.

