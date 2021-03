Segundo uma nota do ministério, as duas vítimas, de nacionalidade moçambicana, com 63 e 87 anos, morreram entre sábado e hoje.

Moçambique tem um total acumulado de 764 mortes associadas à doença da covid-19 e 67.197 casos e, destes, 82% estão recuperados.

O país africano conta ainda com 11.154 casos ativos, dos quais 105 estão internados (60% na cidade de Maputo).

Um total de 476.561 casos suspeitos foram testados em Moçambique desde que foi anunciado a primeira infeção com o vírus que provoca a covid-19, em 22 de março de 2020.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.777.761 mortos no mundo, resultantes de mais de 126,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.