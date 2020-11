O presidente da Câmara Municipal de Azambuja adiantou à Lusa que também na unidade residencial da CERCI (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas) em Azambuja há 22 infetados, entre os quais 16 utentes e seis colaboradores.

“Na Santa Casa temos 38 idosos e 15 colaboradores e na CERCI temos 16 utentes de residência e seis colaboradores”, disse Luís Sousa, acrescentando que nenhum dos infetados nas duas instituições foi hospitalizado e estão sem sintomas graves.

De acordo com o presidente do município do distrito de Lisboa, em ambas as instituições foram separados os casos positivos dos negativos.

“Utentes e colaboradores foram colocados em estruturas das instituições e cumprem isolamento. Na terça-feira, a câmara municipal emprestou 10 camas à CERCI para o efeito”, disse.

Luís Sousa referiu também que a Santa Casa e a CERCI testaram e vão continuar a testar utentes e colaboradores para ir acompanhando a situação que, para já, “está controlada”.

“Entretanto, a câmara fez uma candidatura e fomos buscar oito funcionários que iremos pagar e colocar na Santa Casa da Misericórdia e na CERCI para ajudar, uma vez que há funcionários infetados e é preciso reforço de recursos humanos”, disse.

Luís Sousa adiantou também à Lusa que o vice-presidente do município, Silvino Lúcio, está infetado e em isolamento em casa.

“O nosso vice-presidente está positivo, mas sem sintomas, e quatro pessoas que contactaram diretamente com ele estão em confinamento. Hoje fomos quatro fazer teste, incluindo eu [testámos negativo], e amanhã outros quatro vão também fazer porque estivemos juntos numa reunião”, disse.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.397.322 mortos resultantes de mais de 59,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.056 pessoas dos 268.721 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.