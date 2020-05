O “número alarmante” foi hoje revelado pelo diretor regional europeu da OMS, Hans Kluge, que indicou que, de acordo com os dados recolhidos em 24 países, a mortalidade em excesso registada desde o início de março é “muito acima do que seria normalmente expectável nesta altura do ano”.

Em conferência de imprensa virtual a partir da sede europeia da organização, em Copenhaga, Hans Kluge indicou que nos 53 países cobertos, se registaram “mais de dois milhões de casos [de COVID-19] e mais de 175 mil mortes”.

Segundo os números da OMS, mais de 94% de todas as mortes relacionadas com a COVID-19 foram de pessoas com mais de 60 anos de idade e 59% eram homens.

Em 97% dos casos, havia outra doença prévia, na maior parte dos casos cardiovascular.