Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde, o número de pessoas internadas em enfermaria manteve-se nos 466, estando agora 113 doentes com covid-19 nos cuidados intensivos.

Existem ainda mais 335 contactos em vigilância, fazendo subir este número para 17.742.

De acordo com o relatório da situação da pandemia no país, foram dadas como recuperadas mais 410 pessoas, relativamente a sábado, totalizando 784.618 desde o início da pandemia.

Por outro lado, foram registados mais 150 casos ativos, totalizando agora 25.960.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados em Portugal 827.494 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, que foi causa de morte para 16.916 pessoas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou um terço, e o maior aumento face a sábado, dos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (200, num total de 313.615).

Segue-se a região Norte, com 183, contabilizando um total de 332.412.

A região Centro ocupa o terceiro lugar no número de novos casos, registando 62 (117.790 no total), seguindo-se os Açores com 41 (4.350 desde o início da pandemia), o Algarve com 33 (21.146 no total), a Madeira com 31 (8.835 no total) e o Alentejo com 16 (29.346 no total).

Quatro das seis mortes registadas das últimas 24 horas aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo, aumentando para 7.170 o número total de óbitos desde o início da pandemia. As outras duas mortes ocorreram na região Norte (num total de 5.321).

Desde o início da pandemia em Portugal, em março do ano passado, foram atribuídas à covid-19 3.003 mortes na região Centro, 970 mortes no Alentejo, 355 no Algarve, 68 na Madeira e 29 nos Açores.

O SARS-CoV-2 já infetou em Portugal pelo menos 452.098 mulheres e 375.100 homens, com 296 casos de sexo desconhecido sob investigação, uma vez que esses dados não são fornecidos de forma automática.

A maior parte dos casos confirmados de contágio aconteceu na faixa etária entre os 40 e os 49 anos.

A covid-19 vitimou em Portugal 8.886 homens e 8.030 mulheres, de acordo com o relatório, que indica que a maioria das mortes aconteceu na faixa etária acima dos 80 anos.

Em Portugal foram já administradas 2.121.998 doses de vacina contra a covid-19, das quais, 1.520.991 primeiras doses e 601.007 segundas doses.

Segundo um relatório publicado hoje pela agência AFP, a pandemia de covid-19, transmitida pelo coronavírus SARS-CoV-2 e detetada pela primeira vez na China, no final de 2019, provocou, pelo menos, 2.929.563 mortos no mundo, resultantes de mais de 135,3 milhões de casos de infeção.