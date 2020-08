Nos Açores, existem 204 casos confirmados (+2) e na Madeira 141 (+1).

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se entre as pessoas com mais de 80 anos, com 1.204 (+1) óbitos registados desde o início da pandemia, seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (356 +3), entre 60 e 69 anos (159) e entre 50 e 59 anos (58).

Os dados indicam ainda que, do total das vítimas mortais, 910 (+3) são do sexo masculino e 895 (+1) do feminino.

O novo modelo do boletim da DGS deixou de fornecer números exatos sobre a distribuição demográfica de casos, mas numa nota enviada às redações esses dados são discriminados e distribuem-se por todas as faixas etárias, sendo as idades até aos nove anos as menos afetadas por infeções.

Faixas etárias mais atingidas

Segundo a DGS, a faixa etária entre os 40 e os 49 anos continua a ser a mais atingida, contabilizando-se um total de 9.230, seguida da faixa etária entre os 30 e 39 anos, com 9.183 casos.

Os dados indicam ainda que, desde o início da pandemia, houve 25.151 homens infetados e 30.761 mulheres, sendo que se desconhece o sexo de 77 casos.

A COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Último balanço da AFP

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 813.733 pessoas em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, até às 11:00 de hoje (hora de Lisboa), já morreram pelo menos 813.733 pessoas e há mais de 23.689.860 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 15.098.600 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Nas últimas 24 horas foram registadas 4.252 novas mortes e 222.172 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus balanços são a Índia (848), o Brasil (565) e os Estados Unidos (450).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 177.284 mortes e 5.741.088 casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.020.774 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 115.309 mortes e 3.622.861 casos, México com 60.800 mortes (563.705 casos), Índia com 58.390 mortes (3.167.323 casos) e Reino Unido Unidos com 41.433 mortes (326.614 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 84.981 casos (14 novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 79.961 recuperações.