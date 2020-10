Entre os 32 casos novos, um é do Bengo, 9 do Bié e 22 de Luanda, com idades entre 27 e 73 anos, sendo 18 de sexo masculino e 14 feminino.

Nas últimas 24 horas, mais três infetados, dois angolanos e um de nacionalidade chilena, de 59, 60 e 70 anos morreram.

Outros 142 pacientes recuperaram.

Angola conta agora com um total de 5.402 casos, com 2.577 recuperados, 2.630 ativos dos quais 16 críticos e 14 graves e 195 óbitos.5

Foram colhidas desde o início da pandemia 98.660 amostras, das quais 1.116 processadas nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.005 em Portugal.

Em África, há 36.614 mortos confirmados em mais de 1,5 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Angola regista 195 mortos e 5.402 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.045 casos), Moçambique (64 mortos e 9.049 casos), Cabo Verde (62 mortos e 6.296 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.362 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 911 casos).