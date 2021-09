Estão internadas nos hospitais, infetadas com o coronavírus SARS-CoV-2, 665 pessoas (mais uma do que no sábado), 138 delas em unidades de cuidados intensivos (menos uma), de acordo com o boletim da Direção-geral da Saúde (DGS) que faz o ponto da situação diário da evolução da pandemia da covid-19 em Portugal.

As 1.190 novas infeções foram, na sua maioria, diagnosticadas na região Norte (460) e na região de Lisboa e vale do Tejo (367).

Os 13 óbitos atribuídos à doença ocorreram no Algarve (seis), Norte (duas), Centro (duas), Lisboa e Vale do Tejo (duas) e Alentejo (uma).

Uma destas vítimas mortais era uma mulher que tinha entre 40 e 49 anos de idade. As outras 12 tinham todas mais de 60 anos: uma tinha entre 60 e 69, uma tinha entre 70 e 79 e as restantes dez estavam na faixa etária acima dos 80 anos de idade.

Foi no grupo etário entre os 20 e os 29 anos de idade que se registaram mais novas infeções nas últimas 24 horas (mais 252).

Seguem-se os que têm entre 10 e 19 anos (mais 192), o grupo entre os 30 e os 39 (mais 163) e aqueles que estão entre os 40 e os 49 (mais 162).

Os casos ativos de infeção em Portugal são agora 42.423, mais 65 do que no sábado, sendo que as autoridades mantêm em vigilância 42.469 contactos, segundo o boletim da DGS deste domingo.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, já foram confirmadas no país 1.047.047 infeções e 17.798 mortes atribuídas à doença covid-19.

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se confirmaram mais casos de infeção e mais óbitos até hoje (405.861 casos e 7.607 mortes), seguindo-se o Norte (402.846 casos e 5.517 mortes).

Na região Centro registaram-se mais 173 infeções nas últimas 24 horas, pelo que o total acumulado é agora 139.691 infeções e 3.104 óbitos.

No Alentejo, confirmaram-se 37.670 casos (53 nas últimas 24 horas) e 1.009 mortes desde o início da pandemia.

No Algarve, o total acumulado são 40.565 infeções (mais 109 desde sábado) e 448 óbitos.

Nos Açores, o boletim de hoje da DGS registou mais oito infeções, ascendendo os números acumulados a 8.583 casos e 41 mortes.

No caso da Madeira, houve até hoje 11.831 infeções (mais 20 desde sábado) e 72 mortes atribuídas à covid-19, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 483.252 homens e 563.056 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 739 casos de género "desconhecido", que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 9.335 eram homens e 8.463 eram mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos de idade, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.622 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.810 tinham entre 70 e 79 anos e 1.619 tinham entre 60 e 69 anos.