Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), são agora 184.193 os casos confirmados, uma subida de 214 em relação ao dia anterior. O número de casos considerados curados chega aos 169.600, com um aumento de aproximadamente 400.

Por causa da pandemia de covid-19, a produção industrial alemã caiu 17,9% em abril face a março e 25,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Instituto Federal de Estatística (Destatis) admite que esta é a maior queda registada em quase 30 anos.

Ainda assim, nos primeiros três meses de 2020, e apesar dos efeitos da crise, menos empresas faliram na Alemanha em relação ao ano anterior. No total foram 4.683 os casos notificados pelos tribunais distritais, menos 3,7% do que no primeiro trimestre do ano passado.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 400 mil mortos e infetou mais de 6,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.