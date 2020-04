Numa teleconferência de imprensa dada depois de se reunir, também por via telemática, com o primeiro-ministro socialista, Pablo Casado revelou que, em contrapartida, tinha apelado a Pedro Sánchez para que implementasse uma série de medidas urgentes a nível sanitário e económico.

Entre essas medidas referiu o fornecimento de material de prevenção e de testes generalizados a toda a população, bem como medidas para garantir as “liberdades democráticas” em Espanha, como a criação de um portal da transparência e a inclusão das atas dos peritos e explicações “públicas” sobre as limitações à liberdade de expressão que o PP (Partido Popular) considera que podem existir através das redes sociais.

“Temos a responsabilidade de apoiar as prorrogações do estado de emergência, mas o governo tem a responsabilidade de adaptar esse estado aos pedidos sensatos e legítimos da oposição”, afirmou Pablo Casado após a reunião de mais de uma hora com Pedro Sánchez.

No encontro concordaram que a “mesa de reconstrução” proposta pelo chefe do Governo deveria ser convertida numa comissão parlamentar para abordar medidas sociais e económicas a médio prazo.