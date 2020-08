“Não há novos casos positivos a reportar, pelo que a região continua a contabilizar um total cumulativo de 158 casos confirmados de COVID-19″, sublinha a entidade, em comunicado, clarificando que 118 já estão recuperados.

Relativamente à cadeia de transmissão identificada no concelho do Funchal, com associação a dois casos positivos recentemente diagnosticados no contexto da operação de rastreio do Aeroporto da Madeira, o IASAÚDE informa que a investigação epidemiológica permitiu sinalizar, até ao momento, 15 contactos - seis foram casos confirmados, quatro foram negativos e cinco aguardam resultado.

Todos os contactos referentes a esta cadeia permanecem em isolamento, e a investigação epidemiológica continua em curso.

“Mantendo-se o total cumulativo de 118 casos recuperados de COVID-19, são 40 os casos ativos, dos quais 29 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância, implementadas no Aeroporto da Madeira, e 11 são casos de transmissão local”, esclarece.