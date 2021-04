“Esta foi, até à data, a maior tranche recebida desta farmacêutica”, segundo a nota distribuída pelo gabinete de comunicação do SESARAM.

Na mesma informação, o SESARAM adianta que “para este mês de abril estão ainda previstas mais duas entregas de vacinas tanto da AstraZeneca como da Pfizer”.

As vacinas hoje recebidas vão permitir “aumentar a taxa de vacinação e a velocidade de vacinação”, declarou a diretora do Núcleo Farmacêutico do SESARAM, Martinha Garcia, na mesma nota.

No sábado, chegaram à Madeira 8.500 vacinas da AstraZeneca.

“Até ao dia 28 de março, foram administradas na Região Autónoma da Madeira 46.037 vacinas contra a covid-19, desde o dia 31 de dezembro de 2020″, segundo o último boletim distribuído pelo gabinete do secretário regional da Saúde do arquipélago.

No mesmo documento é referido que “as pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 na Madeira, de acordo com a alocação das vacinas à região”.

Segundo a mesma informação, do total de vacinas administradas (46.037), “30.426 correspondem à administração da primeira dose e 15.611 foram segundas doses da vacina”.

Na sexta-feira, começaram também a ser vacinados os utentes com trissomia 21 (59 pessoas) e, “ao longo desta semana, foi dada continuidade à vacinação das pessoas com mais de 80 anos”, é acrescentado.

A secretaria da Saúde salienta que “até ao dia 28 de março, 87% das pessoas residentes na região, com mais de 80 anos, receberam a primeira dose da vacina” e que, deste grupo, um total de 5.605 pessoas, “50,7%, têm a vacinação completa”.

O Plano Regional de Vacinação covid-19 da Madeira estabelece três fases, a começar pelos grupos prioritários, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta para que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase, outras 50 mil na segunda fase e, por fim, 100 mil pessoas.

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, já afirmou publicamente que o objetivo é ter 70% da população da região, cerca de 260 mil habitantes, vacinada até ao final de setembro.

Segundo os últimos dados divulgados domingo pela Direção Regional de Saúde, a Madeira registou mais 14 casos de infeção por SARS-CoV-2, três dos quais importados da Lituânia e de Espanha, e 11 de transmissão local, e teve também 17 pessoas recuperadas.

Este número de novos casos coincide com os dados avançados domingo pela Direção-Geral da Saúde.

Desde 16 de março de 2020, o arquipélago regista 8.447 casos confirmados de covid-19, 8.016 recuperações, 71 óbitos associados à pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.853.908 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.879 pessoas dos 823.335 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.