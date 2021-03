No boletim epidemiológico diário, a autoridade regional de saúde deste arquipélago escreve que hoje “há a reportar 40 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que região passa a contabilizar 7.941 casos confirmados de covid-19”.

No mesmo documento, refere que as quatro dezenas de novos casos são todos de “transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos”.

A DRS adianta que existem 634 casos ativos identificados, que são de transmissão local, sendo apenas 17 importados.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, estão internados 30 doentes, estando 24 em Unidades Polivalentes e seis na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19, indica.

Outras 10 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e as restantes em alojamento próprio, complementa a informação divulgada.

Sobre as pessoas em situação de vigilância ativa no arquipélago, aponta que existem 124 situações, sobretudo relacionadas com viajantes, 1.222 que tiveram contactos com casos positivos e 4.376 passageiros através da aplicação MadeiraSafe.

A DRS salienta que o total de doentes recuperados na Madeira ascende hoje a 7.223 pessoas e que a região mantém os 67 óbitos associados à covid-19 desde 09 de março.

De acordo com os dados difundidos hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), foram registados na Madeira 11 novos casos, contabilizando a região 8.173 infeções e 64 mortes devido à covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.661.919 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.707 pessoas dos 814.897 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.