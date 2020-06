A cidade de Lisboa, com um total de 2.447 (+38 do que no dia anterior), é também o concelho com maior número de infetados no país, e a região de saúde de LVT a que tem hoje mais novos casos, um total de 158, em comparação com segunda-feira, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado.

No entanto, o destaque na área metropolitana de Lisboa vai para o concelho de Sintra que, de acordo com o boletim diário, tem mais 182 infetados, para 1.355, sendo apenas indicado que este número inclui atualizações das notificações médicas dos últimos quatro dias.

A Lusa questionou a DGS sobre o critério da distribuição dos 182 casos atribuídos hoje a Sintra pelos últimos quatro dias, mas ainda não obteve resposta.

Por regiões, além dos 158 novos casos de hoje em LVT, existem também 29 no Norte, seis no Centro, um caso no Alentejo e também um caso na Madeira.

Em relação ao boletim divulgado na segunda-feira, LVT representa 81,02% destes novos casos, para um total de 11.493, o Norte 14,87%, para um total de 16.789, e o Centro de 3,07%, para 3.753 casos.