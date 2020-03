“Proteger os mais vulneráveis também é proteger todos os outros, porque reduzimos a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde”, afirmou Fernando Medina, justificando a prioridade no apoio aos idosos, que “é essencial por questões de humanidade”.

Sobre o número de pessoas abrangidas por este apoio, o autarca referiu que, “até ao deflagrar desta epidemia, recebiam apoio domiciliário alimentar na cidade de Lisboa, numa rede coordenada através da Santa Casa da Misericórdia, 4.000 idosos”, mas a rede está a crescer, “de forma rápida”, nomeadamente com pessoas que faziam as refeições nos centros de dia e deixaram de o fazer, pelo que está a ser feito esse levantamento e monitorização das necessidades.

“Para proteção de todos, é normal - e tem um certo caráter protetor - que subam”, reforçou o presidente da Câmara de Lisboa, dirigindo palavras de “força, tranquilidade, confiança e solidariedade” a todos os que residem na capital.

Questionado sobre se se justifica que seja decretado o estado de emergência em Portugal devido à Covid-19, Fernando Medina recusou “especular sobre saúde pública”, assegurando que o município vai trabalhar “no quadro que vier a ser decretado pelas autoridades”.

“Não se assustem com a palavra. Qualquer que seja a palavra do Estado legal […], já para todos é claro que vivemos numa situação de emergência”, sublinhou o autarca, acrescentando que, qualquer que seja o estado jurídico que venha a ser decretado, o trabalho das autarquias de Lisboa “estará sempre acautelado”, inclusive a entrega de refeições e alimentos aos idosos, para manter a cidade operacional e responder às necessidades dos cidadãos.

“Temos uma organização que está preparada para este novo estado. Temos, em primeiro lugar, uma organização e uma cadeia de comando, significa isto que para cada função há substitutos que podem assumir as funções dos primeiros, caso os primeiros nessas funções venham a ser infetados ou tenham de estar numa quarentena preventiva”, explicou Fernando Medina, destacando as áreas sensíveis no funcionamento da cidade, nomeadamente higiene urbana, proteção civil, bombeiros e todas as áreas de ação social, com os mais carenciados, idosos e população sem-abrigo.

Depois da reunião ‘virtual’ - em que os jornalistas esperaram mais de uma hora, inicialmente no corredor das instalações da Junta de Freguesia de Benfica e depois no exterior, situação para a qual o presidente da Câmara de Lisboa pediu desculpas -, Fernando Medina calçou as luvas de proteção e foi para as ruas distribuir os bens à população idosa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

