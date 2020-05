No âmbito de um programa de investigação, a Faculdade de Motricidade Humana (FMH) verificou que o facto de as pessoas, principalmente as mais velhas, estarem muito tempo sentadas nos lares e nos centros de acolhimento tem “um drástico efeito na redução da massa muscular” e no aumento da obesidade abdominal, que tem “efeitos piores na saúde do que a adiposidade nas outras regiões do organismo”.

A redução da massa muscular tem “um impacto muito grande na independência funcional” dos idosos que tendem “a limitar a possibilidade de fazerem as tarefas básicas”, como se deslocam ou transportam pequenos objetos, disse hoje à agência Lusa o diretor do Laboratório de Exercício e Saúde, Luís Bettencourt Sardinha.

“Temos aqui vários efeitos”, disse, explicando que a redução da massa muscular associada ao “grande problema de independência funcional, determina ainda que há uma menor capacidade para o controlo da glicemia”.

“Estamos perante um efeito global de natureza sistémica conducente a um maior conjunto de morbilidade, por isso é que, de uma forma inequívoca, se reconhece que o aumento de tempo sedentário está associado à mortalidade por qualquer causa, à obesidade, a doenças cardiometabólicas e a uma redução da independência funcional”, sublinhou.

Por isso, defendeu o investigador, é preciso combater este fenómeno “mesmo em circunstâncias em que não existe esta pandemia”.