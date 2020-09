"Há uma caso confirmado de covid-19, no lar de São José, que é tutelado pela SCMV. Trata-se de um funcionário da instituição que já se encontra em isolamento profilático", concretizou à Lusa Francisco Machado.

O responsável indicou que "não há ninguém com sintomas ou situação grave de infeção provocada pelo novo coronavírus".

O lar da SCMV tem 67 utentes e 44 funcionários.

Francisco Machado disse que já foi solicitado à Saúde Pública a realização de testes no Lar de São José, em Vimioso.

O responsável indicou que foram tomadas todas as medidas de isolamento profilático de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o último boletim emitido pela Unidade Local de Saúde Bragança, ao qual a Lusa teve acesso, no concelho de Vimioso, há o registo de 27 casos ativos de covid-19.

Portugal contabiliza pelo menos 1.849 mortos associados à covid-19 em 61.541 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim DGS.