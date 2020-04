De acordo com o diretor, a instituição teve hoje a visita de uma das delegadas de Saúde do concelho, que, “após verificar as condições do local e tendo conhecimento do número de infetados", determinou que a instituição "não tinha condições para a separação das pessoas, apontando como solução a evacuação total e a desinfeção do local”.

João Simões adiantou ainda já ter contactado o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Direção Distrital da Segurança Social, pedindo ajuda para que seja coordenada “a saída do lar de forma organizada e salvaguardando os utentes”, acionado o protocolo de emergência municipal.

Nas duas valências da instituição encontram-se 81 trabalhadoras, mais 20 do lar Senhora da Graça, e às quais não foi feito teste, além de 64 utentes, quatro dos quais hospitalizados.

Portugal regista hoje 657 mortos associados à covid-19 em 19.022 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 28 mortos (+4,5%) e mais 181 casos de infeção (+0,96%).

Das pessoas infetadas, 1.284 estão hospitalizadas, das quais 222 em unidades de cuidados intensivos, e 519 foram dadas como curadas.

O decreto presidencial que prolonga até 02 de maio o estado de emergência iniciado em 19 de março prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".