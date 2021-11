A empresa de testes clínicos Ventavia, com sede no Texas, contratada pela Pfizer no ano passado para avaliar a eficácia da sua vacina, "falsificou dados" e "não rastreou efeitos secundários", de acordo com o artigo publicado na terça-feira.

A Ventavia desempenhou apenas um pequeno papel nos testes da vacina, desenvolvida pela Pfizer em conjunto com a empresa alemã BioNTech.

A empresa sediada no Texas testou cerca de 1.000 pessoas, enquanto a vacina foi testada num total de cerca de 44.000 pessoas em todo o mundo.

Esses testes, que mostraram eficácia especialmente elevada, levaram à aprovação da vacina em muitos países, incluindo Estados Unidos e na União Europeia.

A fonte principal do artigo do BMJ é uma ex-funcionária da Ventavia, Brook Jackson, que trabalhou na empresa em questão por duas semanas durante os testes da vacina Pfizer/BioNTech antes de ser despedida.