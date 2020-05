“Vou prolongar até 31 de maio o estado de emergência declarado a 07 de abril. Todas as prefeituras do país estão abrangidas", disse Shinzo Abe sobre as medidas de combate à pandemia, que estava previsto que terminassem na quarta-feira.

O anúncio foi feito numa reunião da equipa governamental que supervisiona as medidas de combate à COVID-19, que no Japão já fez mais de 500 mortos.

Na sua intervenção, transmitida pela televisão pública, Abe disse que no dia 14 de maio haverá uma reunião de especialistas para reavaliar a situação e que nessa ocasião poderá ser levantado o alerta sanitário antes de 31 de maio, em função do número de contágios.

Abe convocou uma conferência de imprensa para as 18:00 (10:00 em Lisboa) para dar mais explicações sobre a decisão anunciada hoje.

O estado de emergência foi inicialmente declarado para a área metropolitana de Tóquio e outras seis prefeituras, mas foi posteriormente alargada a todo o país.