À semelhança de todas as segundas-feiras, o número de infetados desceu em relação a outros dias de semana pelo facto de se realizarem menos testes que o habitual.

No total, a Itália (60,3 milhões de habitantes) regista 2.644.707 pessoas que contraíram o vírus desde o primeiro caso detetado no país, em 21 de fevereiro de 2020, com um total de 91.580 mortos.

Atualmente existem 19.527 doentes internados nos hospitais, menos 197 em relação a domingo, mas existem mais 36 pessoas nas unidades de cuidados intensivos em relação ao domingo, num total de 2.143.

O país prossegue com a campanha de vacinação e alcançou mais de um milhão de imunizados, que incluem as pessoas que já receberam as duas doses da vacina.

No total foram ministradas 2.582.510 doses e 1.147.256 pessoas já foram totalmente vacinadas, após receberem as duas doses necessárias.

Desde hoje, 16 regiões das 20 existentes no país transalpino permanecem, na escala de gravidade da emergência sanitária, em zona amarela, o nível mais leve, quatro em laranja, e nenhuma em vermelho, o nível mais restritivo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.316.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 106 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.354 pessoas dos 767.919 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.