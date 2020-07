Em termos totais, e desde o início da crise da doença covid-19 no país em 21 de fevereiro, Itália está a aproximar-se da barreira das 35 mil vítimas mortais (34.833 óbitos).

Com a identificação destes 223 novos contágios em relação ao dia anterior, o país totaliza, até à data, 241.184 pessoas que estão ou estiveram infetadas com o novo coronavírus desde fevereiro.

Os casos de infeção ativos neste momento no país são 14.884.

Em relação aos valores de quinta-feira, 384 doentes foram declarados como curados e recuperados. Desde o início da crise sanitária, o número de pessoas recuperadas em Itália é de 191.467.

Entre os novos casos de infeção, só a região da Lombardia (norte de Itália), que continua a ser a zona mais afetada do país, diagnosticou 115 novas pessoas infetadas.

O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, reconheceu hoje que a luta contra a pandemia do novo coronavírus ainda não terminou, salientando, no entanto, que a curva de transmissão do vírus no país tem estado bastante controlada nos últimos meses.