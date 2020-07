O Irão contabilizou 148 novos óbitos associados à doença covid-19 nas últimas 24 horas, com o país a ultrapassar as 11 mil vítimas mortais registadas no decorrer da atual pandemia, divulgaram hoje as autoridades iranianas.

"Nas últimas 24 horas, perdemos 148 dos nossos compatriotas infetados" pelo novo coronavírus, anunciou a porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Sima Sadat Lari, em declarações transmitidas pela televisão estatal. Com a contabilização destes óbitos, o número total de vítimas mortais na República Islâmica por causa da doença covid-19 eleva-se para 11.106. A mesma fonte informou que foram diagnosticados, igualmente nas últimas 24 horas, 2.652 novos infetados com o coronavírus (SARS-CoV-2), com o Irão, um dos países do Médio Oriente mais afetados pela pandemia, a totalizar, até à data, 232.863 casos da covid-19. "Infelizmente, o número de hospitalizações [relacionadas com a doença] está a aumentar na maioria das províncias do país", acrescentou a porta-voz. O Irão, que divulgou os primeiros casos da doença covid-19 em fevereiro, apresentava até o início de maio um decréscimo significativo nos números diários de vítimas mortais e de novos contágios. Continuar a ler Mas, nas últimas semanas, o país voltou a ser confrontado com um novo aumento dos óbitos, aumentando os receios de uma possível segunda vaga epidémica. Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 516 mil mortos e infetou mais de 10,71 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse (AFP).