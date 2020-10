O anterior recorde de contágios diários era de terça-feira, quando foram contadas 6.968 pessoas contagiadas num dia.

O Ministério da Saúde indicou também que nas últimas 24 horas morreram 399 pessoas devido à covid-19, fazendo aumentar o balanço desde o início da pandemia para os 34.113 mortos.

Em mais de oito meses de pandemia, foram registadas 596.941 infeções no Irão, que enfrenta desde setembro um aumento do número de casos e de mortes.

O presidente Hassan Rohani apelou a 19 de outubro à intensificação dos testes de despiste para interromper a cadeia de transmissão do vírus no Irão, de longe o país mais afetado no Médio Oriente.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019 na China, já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da agência France Presse.