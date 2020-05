Um deles já existia antes da pandemia e estudava doentes com pneumonia, mas os investigadores acabaram por alterar o protocolo para passar a recrutar doentes com covid-19, e o outro é um ensaio clínico com Remdesivir (antiviral usado no Ébola) para o qual Portugal também vai recrutar doentes.

Há ainda o Solidarity, delineado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e que vai recolher evidência científica sobre algumas opções de tratamento para a covid-19. Na semana passada foi anunciada a participaçao portuguesa nesta ensaio.

Os restantes são “estudos observacionais”, de iniciativa dos investigadores, mais económicos e menos complexos, que investigam temas como o comportamento de lavagem das mãos durante a pandemia, a relação da covid-19 com a vitamina D e a relação da doença com o microbioma.

“Este tipo de estudos têm amostras menores, não têm de estar registado na base de dados nem no Infarmed. Basta a comissão ética do hospital onde ele vai ser realizado”, explicou Joana Batuca, sublinhando que, como há várias iniciativas em cada país, a PtCRIN tem tentado “pôr investigadores a falarem uns com os outros para transformar estes estudos em iniciativas internacionais, aumentando a robustez do estudo”.

“É preciso pôr os investigadores a falarem uns com os outros. Senão, podemos ter a mesma pergunta a ser respondida em Espanha, Itália e Portugal. O que acontece é que, se não falarem entre si, como não há harmonização da pergunta e dos dados recolhidos, há menos robustez no resultado”, explicou.

Joana Batuca considera que os investigadores portugueses "deviam apostar nos ensaios clínicos mais controlados”, mas reconhece que, como exigem mais investimento, são mais difíceis de concretizar".

“Esperemos que, com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica [criada há dois anos], se possa incentivar mais o investimento na investigação clínica”, disse.

A especialista defende que são importantes as iniciativas que partem dos investigadores, pois “são eles que estão na pratica clínica e que fazem as perguntas”, mas sublinha que, em casos de pandemia, “também é importante haver orientações dos governos e da comissão europeia sobre como atuar e que ensaios devem avançar”.

"No fundo, a EMA, no artigo que publicou, diz isso mesmo. Interpreto a posição da agência como um apelo para a comissão europeia, governos e instituições se organizarem e utilizarem as infraestruturas que já existem”, considerou.

“Se não apostarmos nos que estão bem desenhados e podem ter robustez e não teremos doentes suficientes para responder às perguntas”, concluiu.