A Índia anunciou hoje ter detetado seis pessoas infetadas com a variante do novo coronavírus descoberta em território britânico e que tinham regressado do Reino Unido nas últimas semanas.

O Ministério da Saúde informou em comunicado que os seis pacientes estavam isolados e que os seus companheiros de viagem foram localizados. Os contactos diretos com os doentes infetados foram também colocados em quarentena. A Índia tinha suspendido os voos de e para o Reino Unido até ao final do ano, justificando a decisão com o facto de a nova variante estar "a espalhar-se e a crescer rapidamente". A Índia registou 16.432 casos nas últimas 24 horas, elevando para 10,22 milhões o total de infeções no país, que contabiliza também 148.153 mortes. Espera-se que a Índia inicie uma campanha de vacinação para cerca de 300 milhões de pessoas no início do próximo mês. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP). A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.