O valor mais alto tinha ocorrido em 22 de agosto, quando se registaram 70.488 infeções num só dia.

Nas últimas duas semanas, a Índia ultrapassou as 60 mil infeções diárias, acumulando agora mais de 3,3 milhões de casos confirmados.

As autoridades indianas registaram também 1.023 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 60.472 desde o início da pandemia.

A Índia é o terceiro país do mundo com o maior número de infeções, atrás de Estados Unidos e Brasil, e o quarto com o maior número de mortos, precedida por aqueles dois países e o México.