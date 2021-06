A incidência no conjunto do país situa-se nos 28,7 casos, face aos 31,4 de quinta-feira e 40,0 da passada sexta-feira.

A última vez que a incidência na Alemanha esteve abaixo de 30 foi a 13 de outubro do ano passado, com 29,6.

Segundo as autoridades sanitárias morreram 86 pessoas de covid-19 nas últimas 24 horas e registaram-se 3.165 contágios.

Na Alemanha morreram 89.026 pessoas após terem contraído o SARS CoV-2 desde o início da crise sanitária e registam-se 3.695.633 contágios em igual período.

Na quinta-feira encontravam-se internados nas unidades de cuidados intensivos 2.036 doentes contagiados com covid-19, de acordo com as autoridades médicas alemãs.

Até quinta-feira receberam a dose completa da vacina 16.318.175 pessoas (19,6% da população alemã) e 37.124.266 (44,6%) a primeira toma do composto.