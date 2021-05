A alteração dos níveis de contágio dos seis concelhos da ilha de São Miguel e respetivas medidas entraram em vigor às 00:00 locais (01:00 em Lisboa).

Assim, a partir de hoje, apenas o concelho de Vila Franca do Campo permanece em alto risco, por ter tido nos últimos sete dias 134 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, segundo os números divulgados pelo Governo Regional dos Açores na quinta-feira.

Neste município, os estabelecimentos de restauração passam a estar abertos até às 15:00, sendo que podem funcionar em regime de ‘take-away’ até às 22:00 locais, mas os cafés continuarão encerrados.

A circulação em Vila Franca do Campo continuará também a ser proibida a partir das 20:00 nos dias de semana, mas ao fim de semana a restrição passa a ser aplicada apenas a partir das 17:00.

Ainda de acordo com a avaliação semanal de risco, os concelhos da Lagoa e Ribeira Grande passam a estar em médio alto risco, Povoação em médio risco, Ponta Delgada em baixo risco e o Nordeste em muito baixo risco.

Em Lagoa e na Ribeira Grande, os restaurantes e cafés poderão também estar abertos até às 15:00, sendo igualmente permitido o funcionamento em regime de ‘take-away’ até às 22:00.

No concelho de Povoação, os restaurantes e cafés podem funcionar até às 20:00, enquanto no município de Ponta Delgada o horário de encerramento passa para as 22:00.

No concelho do Nordeste aplicam-se medidas menos restritivas, como o funcionamento dos cafés e restaurantes até às 23:59.

A escala de risco utilizada pela Região Autónoma dos Açores tem cinco níveis: muito baixo, baixo, médio, médio alto e alto.

Na segunda-feira, o ensino presencial regressa em todos os níveis de escolaridade nos municípios de Lagoa, Nordeste, Ponta Delgada, Ribeira Grande e Povoação.

No concelho de Vila Franca do Campo continuarão a vigorar as medidas aplicadas desde segunda-feira, ou seja, apenas terão aulas presenciais os alunos do 1.º e 2.º anos do ensino básico e no caso das disciplinas do ensino secundário sujeitas a exames nacional.

O diploma do Governo Regional que estabelece estas medidas estará em vigor até às 23:59 de 15 de maio.

Na sexta-feira, a região contava com 183 casos ativos de covid-19, sendo 173 em São Miguel, sete nas Flores, dois em Santa Maria e um na Terceira.

Desde o início da pandemia, nos Açores foram diagnosticados 4.999 casos de infeção pelo novo coronavírus. Recuperaram da doença 4.663 pessoas e morreram 31.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.258.595 mortos no mundo, resultantes de mais de 155,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.989 pessoas dos 838.852 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.