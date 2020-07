A mais recente atualização do boletim epidemiológico, divulgada hoje pelo município, mas com dados de até terça-feira, mostrou que o concelho de Reguengos de Monsaraz regista 17 mortos, 78 casos ativos e 67 curados.

De acordo com o boletim, o número de pessoas recuperadas aumentou para 67, mais seis do que na segunda-feira, nomeadamente quatro utentes e uma profissional do lar da FMIVPS e uma pessoa da comunidade.

Do valor total de casos ativos, registam-se 52 na FMIVPS e 26 na comunidade, enquanto os curados são 25 utentes e 13 trabalhadores da instituição e 29 na comunidade.

No Hospital do Espírito Santo de Évora, encontram-se nove pessoas internadas do surto de Reguengos de Monsaraz, sete utentes do lar, dos quais dois em cuidados intensivos, e duas pessoas da comunidade, uma delas também em cuidados intensivos.

Portugal contabiliza pelo menos 1.697 mortos associados à COVID-19 em 48.898 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).