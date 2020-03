Em comunicado, o Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém (HDS) afirma que a atual Unidade de Cuidados Intensivos, com seis camas, e a Unidade de Cuidados Intermédios, com 11 camas, serão ativadas assim que necessário.

A administração do HDS, liderada por Ana Infante, afirma aguardar a entrega pelo fabricante dos testes covid-19, prevendo poder passar a realizá-los internamente a partir de abril.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Por outro lado, foram criadas as condições que permitirão, “muito em breve, fabricar o gel desinfetante necessário” neste hospital, afirma a nota, sublinhando que o HDS tem presentemente equipamento de proteção individual disponível para todo o pessoal.

A nota adianta que o Serviço de Urgência específico para doentes com sintomas de possível infeção pelo coronavírus SARS-COV-2 entrou em funcionamento às 09:00 de hoje, estando localizado na área da consulta externa do Hospital, devidamente identificado com a placa "COVID-19".

“A nova Urgência irá funcionar com uma equipa de recursos humanos dedicada de forma a prestar os melhores cuidados de saúde à população”, sublinha.

O Hospital solicita que se dirijam a esta zona ”todos os doentes referenciados pela Saúde24, Cuidados de Saúde Primários, INEM/CODU, quer se dirijam pelos seus próprios meios ou transportados por bombeiros, com queixas sugestivas de infeção com o vírus (febre, tosse, dificuldade respiratória)”.

O comunicado lembra que foi criada, a nível nacional, uma Linha de Apoio Psicológico para profissionais, doentes e famílias em isolamento.