Em declarações à Lusa, fonte do HBA explicou que a atividade presencial como as consultas e exames “está a ser gradualmente retomada”, mas que a normalização das cirurgias não urgentes “está dependente da redução do número de utentes internados em cuidados intensivos”.

A mesma fonte ressalvou que os exames e cirurgias urgentes nunca ficaram sem resposta.

Relativamente à atividade cirúrgica programada, o HBA estima ter condições para a retomar a partir da primeira semana de março.

Entretanto, segundo dados disponibilizados à Lusa, hoje estão internados no HBA 155 doentes com covid-19, sendo que destes 26 encontram-se na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e os restantes 129 em enfermaria.

Na segunda-feira, o HBA tinha 214 pessoas internadas com covid-19, tendo-se assistindo apenas a uma redução no número de doentes internados em enfermaria.

De acordo com os mesmos dados, 02 de fevereiro foi o dia que registou o maior número de internamento nesta unidade hospitalar (291), estando na altura 265 doentes internados em enfermaria.

Os dados mostram, ainda, que o número de doentes internados em UCI se mantém inalterado (26) desde o dia 29 de janeiro.

Este hospital dispõe atualmente de um total de 319 camas alocadas para ‘doentes covid’.

O Hospital Beatriz Ângelo, localizado no concelho de Loures, abriu em janeiro de 2012 para servir 272 mil habitantes dos concelhos de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.441.926 mortos no mundo, resultantes de mais de 110,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.754 pessoas dos 792.829 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.