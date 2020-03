"O número de casos que vão entrar nos hospitais irá ser de tal forma grande que estamos a transformar enfermarias normais em enfermarias covid-19. Estamos a pedir um esforço gigante às equipas", sublinhou.

Já sobre o número de ventiladores, Rui Guimarães respondeu que "foram adaptadas várias áreas que nada tinham a ver com cuidados intensivos", aumentando "em cinco vezes a capacidade de ventilação”, mas voltou a frisar: "Não nos podemos esquecer que alguns desses ventiladores são para pessoas que não são covid-19 e precisam de cuidados de saúde".

Ao lado, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, também apelou a que as pessoas cumpram isolamento e comentou os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Tenho muitas reservas quanto à divulgação dos números. Todos estão a perceber que ficam aquém do que se tem visto no terreno. Mas tenho de dizer que, quando relativizamos em função do número de habitantes, a percentagem de Gaia é muitíssimo baixa comparativamente com outros municípios. Não ajuda a ninguém estar a fazer ‘rankings’ de infetados. Aconselharia a DGS a concentrar-se a acompanhar o problema a nível nacional e guardasse os dados para si própria para poder intervir com discriminação positiva", referiu o autarca.

O concelho de Vila Nova de Gaia aparece em terceiro lugar no relatório da DGS com mais casos confirmados, 163, atrás de Lisboa (284) e do Porto (259) e antes da Maia (157).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.

Em Portugal, registaram-se 60 mortes, mais 17 do que na véspera (+39,5%), e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 549 novos casos em relação a quarta-feira (+18,3%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.