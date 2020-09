Em resposta escrita a questões colocadas pela Lusa sobre as medidas delineadas para combater a covid-19 nos próximos meses, o Hospital de Braga especifica que a Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente tem atualmente 32 camas, com possibilidade de aumentar até às 45.

Paralelamente, o hospital conta com 120 camas reservadas para o tratamento de doentes com covid-19, que se traduz em quatro alas de internamento exclusivas, “com possibilidade de ativação de mais alas e camas, caso a necessidade assim o justifique”.

O aumento da capacidade do Serviço de Urgência, nomeadamente com a criação de um espaço dedicado a doentes respiratórios, e o reforço de profissionais nas equipas dedicadas ao tratamento de doentes com covid-19 são outras das medidas do módulo outono/inverno do Plano de Contingência da covid-19 do Hospital de Braga.

O plano contempla ainda o reajustamento de circuitos específicos e exclusivos para os doentes covid e a manutenção e promoção das medidas de proteção e segurança nas entradas do edifício hospitalar, como higienização das mãos, distribuição de máscara cirúrgica, medição de temperatura corporal e sensibilização para o distanciamento social.

Em curso está também a sensibilização da comunidade para evitar “visitas desnecessárias” ao hospital e um “trabalho contínuo” com as diferentes forças e instituições locais no sentido de definir estratégias a curto e médio prazo que permitam ajustar a resposta hospitalar à evolução da pandemia.

“É ainda objetivo máximo deste hospital continuar a responder adequadamente às necessidades da população, nomeadamente no tratamento de outras patologias e na manutenção dos níveis da atividade programada, que, após a suspensão em março e abril, devido à pandemia, foi retomada em maio”, sublinha a nota enviada à Lusa.

Diz ainda que a implementação do plano agora anunciado será feita em simultâneo com o habitual Plano de Contingência de saúde sazonal, que é colocado em prática nesta época do ano.

Desde o início da pandemia, o Hospital de Braga já realizou 36.600 testes de despiste, tendo registado 949 resultados positivos e 294 utentes internados.

No dia de hoje, estão internados 14 utentes com covid-19, 12 em enfermaria e dois na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 971.677 mortos e mais de 31,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.928 pessoas dos 70.465 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.