"Por forma a dar o melhor contributo nesta fase de contenção do COVID-19 e reforçar a segurança de utentes, visitantes e profissionais, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) implementa, a partir de segunda-feira, 09 de março, e por tempo indeterminado, restrições de horários e circulação de pessoas nas duas unidades hospitalares", lê-se num comunicado enviado à Lusa.

Segundo o CHTS, os acompanhantes e visitas ficam limitados aos horários entre as 11:00 e as 13:00 e entre as 17:00 e as 19:00, só sendo autorizada uma visita por doente, exceto crianças, que podem ter um acompanhante durante 24 horas.

"Quem tiver sintomas sugestivos de infeção respiratória, como febre, tosse, expetoração e/ou falta de ar, não pode realizar a visita", segundo o comunicado.

Acrescenta-se que as pessoas que tenham estado fora do país ou contactado com alguém que esteve, nos últimos 14 dias, na China Coreia do Sul, Irão, Singapura Japão e Itália não deve realizar a visita.

"Ainda que não tenha sido registado nenhum caso no CHTS, a implementação destas medidas de prevenção visa acautelar e minimizar o impacto na situação clínica dos doentes, reduzindo a concentração de pessoas e diminuindo, assim, a probabilidade de propagação de eventuais vírus existentes", concluiu-se no comunicado.