De acordo com a emissora pública RTHK, Sophia Chan disse que as restrições impostas a quem entrar no território, incluindo aqueles oriundos da China e de Macau, serão mantidas e prolongadas por mais um mês. A medida de quarentena obrigatória de 14 dias para todos os visitantes estava em vigor até 07 de maio.

A responsável adiantou que as autoridades locais vão introduzir algumas exceções à aplicação da quarentena, para permitir que professores e estudantes que se desloquem entre a região administrativa especial chinesa e a China, bem como empresários com atividades "benéficas para Hong Kong" possam entrar no território sem cumprir 14 dias de isolamento.

Chan acrescentou que, apesar de as isenções entrarem em vigor a partir das 23:59 (15:59 em Lisboa), é ainda necessário que os departamentos da Educação e do Comércio e Desenvolvimento Económico definam critérios de aplicação e pessoas abrangidas, em consultas com os "setores relevantes".

Hong Kong registou, até agora, 1.037 casos da COVID-19, estando há três dias sem novas infeções.