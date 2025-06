Jackie Chan revelou que aprendeu a falar inglês gradualmente ao ouvir música country. A curiosidade foi partilhada pelo próprio no 'The Kelly Clarkson Show', esta terça-feira, dia 3 de junho.

"Aprendi inglês com músicas country, porque elas são 'lentas'", disse o ator, que cantou depois o refrão do tema 'Always on My Mind', de Willie Nelson.

Jackie Chan, após cantar para a apresentadora Kelly Clarkson, foi aplaudido pelo público. "Desculpem, acabei de receber uma serenata do Jackie Chan", reagiu Kelly.

