O compositor Mark James, autor de temas como 'Suspicious Minds', popularizado por Elvis Presley, ou 'Always on my mind', morreu no passado sábado aos 83 anos, anunciou a família.

A notícia, com data de terça-feira, foi avançada pelo jornal norte-americano Houston Chronicle.

"O legado do Mark e a sua vontade de viver vão permanecer nos corações de quem o amou e, através das suas letras intemporais que foram a banda sonora de amantes através de gerações", disse a família do compositor, num comunicado citado pela Hollywood Reporter.

Numa entrevista ao Chronicle, em 2014, James disse que sabia que poderia ter sido um intérprete de sucesso: "Eu sabia a que soava um sucesso. O 'timing' não funcionou - o 'timing' neste negócio sempre teve de ser exato para se ser bem sucedido. Mas eu acho que poderia ter conseguido".

Apesar de não ter sido, ele próprio, um artista de palco, as canções que criou tornaram-se sucessos mundiais através de quem as cantou: em 1969, o 'Rei' do rock, Elvis Presley deu voz a um clássico ao cantar 'Suspicious Minds'.

Nascido em 1940 como Francis Zambon, Mark James, membro do Passeio da Fama dos Compositores desde 2014, foi autor de outras canções populares, como 'Hooked on a Feeling', interpretada no original por B.J. Thomas e múltiplas vezes cantada desde então, com destaque recente para a sua inclusão no filme "Guardiões da Galáxia".

'Suspicious Minds', 'Hooked on a Feeling' e 'Always on My Mind' são recorrentemente apontadas como sendo das melhores canções da história da música popular.

Mark James venceu dois prémios Grammy, ambos em 1983, por 'Always on My Mind', que escreveu em conjunto com Wayne Carson e Johnny Christopher.

A canção também foi escolhida como canção do ano e canção country do ano depois de ter sido gravada por Willie Nelson, que a levou ao 5.º lugar na Billboard Hot 100 e ao 1º lugar na tabela country.

Na rede social X, entre muitas outras mensagens de pêsames, os britânicos Pet Shop Boys lamentaram a morte de James e lembraram que 'Always on my mind' se tornou parte da sua própria história, por terem feito uma versão dela.

