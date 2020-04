De acordo com a mais recente atualização dos dados feita pelas autoridades de Malabo, o número total de casos confirmados da doença no país é de 315, mais 57 do que na anterior atualização.

Os 57 novos casos foram confirmados depois de conhecidos os resultados de análises realizadas, entre 24 a 26 de abril, no laboratório de Baney, sendo que 35 dos novos doentes se concentram na capital Malabo, localizada na ilha de Bioko, e 22 em Bata, segunda maior cidade, na parte continental do país.

O ministério da Saúde explicou, em comunicado, que entre os 315 casos se incluem 9 doentes recuperados e um morto, acrescentando que os novos doentes estão todos estáveis e sem sintomas

Na terça-feira, o ministro das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial confirmou que 30 trabalhadores da plataforma de gás flutuante Serpentina, operada pela petrolífera Exxon Mobil, estão infetados com o novo coronavírus.

O comunicado do ministério da Saúde não faz, no entanto, qualquer referência se estes 30 doentes se incluem nos 57 novos casos confirmados.