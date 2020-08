O país registou mais de 7.200 casos no total, incluindo cerca de 2.800 só em agosto, tendo já morrido 230 pessoas.

O anúncio do Governo grego foi feito poucas horas depois da primeira noite em Atenas em que todos os alojamentos turísticos estiveram fechados entre a meia-noite e as sete da manhã - medida já imposta há alguns dias noutras zonas turísticas do país – já que a capital é a cidade com mais novos casos de infeção pelo coronavírus desde o início do verão.

As autoridades atribuem o aumento de casos ao não cumprimento das regras de distanciamento em restaurantes, bares e reuniões públicas, por isso, a proteção civil ordenou o encerramento noturno destes locais de diversão em mais de 12 regiões, incluindo alguns dos principais pontos turísticos do país.

O primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, avisou ainda que “medidas mais radicais e com repercussões económicas” serão aplicadas se a propagação do vírus continuar.

Na entrevista hoje divulgada, o ministro da Saúde grego anunciou também que o setor da saúde pública foi fortalecido com a contratação de 6.500 profissionais e que, até ao final do ano, a capacidade das unidades de cuidados intensivos será duplicada.

Além disso, a partir desta semana, as áreas mais afetadas terão um limite de 50 pessoas em todos os eventos públicos e sociais, com exceção dos restaurantes, teatros e cinemas, e passa a ser obrigatório o uso de máscara por funcionários e utentes dos serviços públicos.

Além disso, os funcionários que fazem parte de grupos de alto risco terão a opção de trabalhar remotamente até 31 de agosto.

A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 770.429 mortos e infetou mais de 21,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.