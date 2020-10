A GNR encerrou na sexta-feira um estabelecimento de diversão noturna na localidade de Pombeiro, concelho de Felgueiras, no distrito do Porto, por funcionar com música ao vivo, reunindo 108 pessoas, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a GNR refere que a operação policial ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização para cumprimento das normas referentes à pandemia de covid-19. A autoridade policial acrescenta que foram detidos dois homens, de 36 e 49 anos, pelos crimes de desobediência e condução sob o efeito do álcool, respetivamente. Os militares registaram várias contraordenações, por incumprimento às medidas impostas pela situação de calamidade. A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Porto. Os detidos foram constituídos arguidos e o proprietário do estabelecimento de diversão noturna, de 46 anos, foi identificado. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 2.198 pessoas dos 101.860 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.