Do total de casos ativos, registam-se 50 na fundação (11 trabalhadores e 39 utentes) e 26 na comunidade, enquanto os curados são 26 utentes e 14 trabalhadores do lar e 29 na comunidade.

O número de doentes internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) mantém-se em nove, nomeadamente sete utentes do lar, dos quais dois em cuidados intensivos, e duas pessoas da comunidade, uma delas também em cuidados intensivos.

Portugal contabiliza pelo menos 1.702 mortos associados à covid-19 em 49.150 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).