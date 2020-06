De acordo com o despacho publicado no Diário da República, o gabinete de intervenção terá como competência a coordenação, monitorização e acompanhamento dos surtos ativos de infeção por SARS-CoV-2 na Área Metropolitana de Lisboa, prioritariamente nos concelhos de Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra, e em outros, sempre que a situação epidemiológica o justifique.

A estrutura, coordenada pelo médico de Saúde Pública Rui Portugal, terá de fazer o mapeamento e georreferenciação de todos os casos ativos por concelho e freguesia e identificar as cadeias de transmissão na região, que desde há um mês tem registado “consistentemente, mais de dois terços do número diário de novos casos notificados no país”, refere o despacho que estabelece a criação do gabinete.

Cabe também ao gabinete fazer a coordenação e monitorização do processo, “garantindo que o Ministério da Saúde e o Governo dispõem, em cada momento, da melhor evidência para a adoção das medidas necessárias a proteger a saúde e segurança da população”.

Elaborar um plano de ação semanal, por concelho, que inclua respostas específicas à necessidade de supressão da doença, identificar ‘clusters’ de infeção, definir o procedimento de vigilância diária de todos os casos ativos e identificar os casos recuperados também fazem parte da sua missão.